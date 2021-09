La reunion dei Fugees per festeggiare i 25 anni di "The Score"

LOS ANGELES - I Fugees hanno annunciato una tournée celebrativa per i 25 anni di “The Score”, il loro album di culto. Si tratta della prima volta da 15 anni a questa parte che Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel si trovano insieme sullo stesso palcoscenico.

Sono 12 le date annunciate, la maggior parte delle quali negli Stati Uniti. Ma ci saranno concerti anche a Parigi, Londra e in Africa (Nigeria e Ghana). Si parte mercoledì da New York in una location che non è ancora stata annunciata.

"The Score", il secondo album in studio del trio, è (giustamente) considerato un lavoro di grandissimo spessore. Raggiunse nel 1996 la vetta della classifica degli album di Billboard e vanta brani del calibro di "Ready or Not", "Fu-Gee-La" e "Killing Me Softly".