Ecco il primo assaggio della collaborazione tra BTS e Coldplay

SEUL - La superband sudcoreana BTS e i Coldplay hanno svelato qualcosa della loro collaborazione, sfociata nel singolo "My Universe" che sarà pubblicato nel prossimo album del gruppo britannico.

Un video pubblicato sull'account TikTok della band K-pop mostra i sette artisti coreani e il frontman dei Coldplay Chris Martin mentre, in circolo, provano il brano all'interno di una sala da registrazione.

"My Universe" sarà pubblicata il 24 settembre, ha confermato Warner Music Korea. Contiene liriche sia in inglese che in coreano ed è stata prodotta da Max Martin. Troverà spazio in "Music of the Spheres", l'album che Martin e soci daranno alle stampe il 15 ottobre.