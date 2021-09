Enrique Iglesias, il prossimo album «potrebbe essere l'ultimo»

MADRID - Per il dispiacere dei suoi fan, Enrique Iglesias ha ammesso che il suo prossimo album, "Final", potrebbe essere l'ultimo della sua carriera.

Lo ha ammesso lo stesso cantante, che ha raccontato che «non si tratta di qualcosa a cui ha iniziato a pensare negli ultimi mesi. È qualcosa a cui ho pensato negli ultimi anni». L'ammissione è arrivata durante una conversazione con Ricky Martin e Sebastián Yatra, volta a promuovere il prossimo album e tour.

«Ci saranno un Vol. 1 e un Vol. 2 di "Final"», ha spiegato ai propri seguaci il cantante spagnolo, «ma saranno "finali" (in riferimento al titolo, ndr): sono in quel periodo della mia vita dove penso che sia il momento giusto per farlo uscire. Ci sto pensando dal 2015».

Si tratta della fine della sua carriera musicale? Non si direbbe proprio: Iglesias ha infatti dichiarato che non smetterà mai di fare musica. «Non smetterò mai di scrivere canzoni perché amo scrivere canzoni, pero lo farò in un modo diverso», ha continuato, «non devono necessariamente essere confezionate come un album».

Final Vol. 1 uscirà alla fine di questo mese, il 17 settembre, e il tour che arriva - avverte Iglesias - «sarà indimenticabile!».