Disney pensa ad un live-action sulle sorellastre di Cenerentola

LOS ANGELES - Sono tra i personaggio più antipatici che la Disney abbia mai creato, e in pochi si ricordano sempre i loro nomi: stiamo parlando di Anastasia e Genoveffa, le sorellastre di Cenerentola.

Stando ad alcune indiscrezioni pubblicate dal magazine Deadline, la Disney sarebbe già al lavoro per un live-action con protagoniste proprio le due sorellastre.

Come titolo provvisorio è stato scelto "Le sorellastre di Cenerentola". Per ora gli unici due nomi che sono emersi riguardanti il progetto sono Kristen Wiig e Annie Mumulo. Non è però ancora chiaro se faranno parte anche del cast. Alcuni rumors però sembrano essere certi che le due attrici non interpreteranno le due sorelle.

Il nuovo film targato Disney si concentrerà sulla visione della storia dal punto di vista di Anastasia e Genoveffa.