Ultimi giorni per sostenere "Stryx"

LOCARNO - Manca meno di una settimana alla chiusura del crowdfunding di "Stryx", la serie web ideata da Camila Koller e Thania Micheli per la neonata Kaylah Films.

Come già avevamo avuto modo di riferirvi, si tratta di sei episodi che vanno a indagare sul periodo della caccia alle streghe nelle valli della Svizzera italiana, alla fine del 1500. La raccolta fondi, in corso sulla piattaforma di Raiffeisen eroilocali.ch, si è fermata a poco più di 2000 franchi. All'incirca un quinto di quanto messo in preventivo.

«Siamo ancora in alto mare purtroppo, ma non ci scoraggiamo» ci spiega Camila Koller, che rivolge un messaggio ai potenziali sostenitori di questa serie che racconta una pagina importante della storia ticinese e punta a valorizzare attori, videomaker e altre figure professionali locali. «L'unica cosa che possiamo dire è che ogni piccolo contributo conta tantissimo, perché siamo completamente indipendenti e non abbiamo ancora sponsor o enti che ci sostengano, quindi ogni piccola donazione significa molto. Crediamo nel potenziale di questo progetto; una cosa di questo tipo non è ancora stata realizzata in Ticino, quindi invitiamo tutti a farne parte attivamente».

C'è tempo fino al 15 aprile per contribuire al progetto. Se l'obiettivo non sarà raggiunto, "Stryx" non verrà riposto in un cassetto: «Noi continueremo con la ricerca fondi, magari avremo più fortuna rivolgendoci direttamente alle aziende, anche se siamo consapevoli che è un periodo difficile per tutti» aggiunge Koller.