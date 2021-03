Marvel lo ha fatto di nuovo, anche con Falcon e Bucky

BURBANK - Sarebbe dovuta essere la prima serie targata Marvel ad approdare su Disney+ se non fosse stato per l'avvento del coronavirus, del tutto paragonabile allo schiocco di Thanos trasposto nel mondo reale. "The Falcon & The Winter Soldier" ha fatto il suo debutto una settimana fa sulla piattaforma streaming, superando già nel primo weekend gli esordi di "WandaVision" e "The Mandalorian".

A qualche mese di distanza dal cosiddetto "blip", Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) vivono in un mondo orfano di Captain America, la cui eredità - che un vecchio Steve Rogers aveva simbolicamente consegnato nelle mani di Falcon, cedendo il suo scudo al termine di Endgame - non è ancora stata raccolta da nessuno. Il pilota introduce e caratterizza i due (finora) comprimari del Marvel Cinematic Universe, che però, curiosamente, non condividono per ora neanche una scena insieme.

Come avverrà il loro incontro e quale sarà la natura del legame che andranno a instaurare sarà materiale per i prossimi cinque episodi. Al primo, la regia di Kari Skogland ha assegnato i compiti a casa. Scopriamo che Falcon ha consegnato lo scudo di Cap allo Smithsonian come cimelio storico. Scopriamo che, tornato dai cinque anni di "dimenticanza" imposti da Thanos, si ritrova a fare (letteralmente) i conti con i guai della propria vita privata. Scopriamo che Bucky, tormentato dai fantasmi di una vita ultrasecolare passata a uccidere, cerca con grande fatica di fare ammenda per i crimini del "Soldato d'Inverno" e trovare, per la prima volta, un'esistenza pacifica.

Nelle prime battute, "The Falcon & The Winter Soldier" mette in ghiaccio quella vena più allegra a cui Marvel ci ha da sempre abituato. I colori della narrazione ricordano da vicino l'aria più seriosa del secondo capitolo della saga dedicata al Cap e i tempi sono in buona parte delegati a farci comprendere come stanno i protagonisti più che nel mostrarci cosa fanno. Questo non vuol dire che la regia rinunci però a mostrare i muscoli. Senza fare spoiler, ma i primi dieci minuti dell'episodio sono infatti, per montaggio ed effettivi visivi (e probabilmente anche per il budget messo a disposizione), qualcosa che non si era probabilmente mai visto in un prodotto confezionato per il piccolo schermo.

Senza addentrarci oltre con i dettagli, per non guastare alcuna sorpresa (e ce ne sono), la prima di "The Falcon & The Winter Soldier" convince e sorprende. Chi attendeva dal 2019 di capire come fosse il mondo post-Endgame troverà subito qualche risposta per placare la sua sete. A quelli che invece avevano preparato i pop corn, pronti a gustarsi raffiche di effetti speciali e botte da orbi in pieno stile MCU, ci sentiamo - proprio in considerazione di quei primissimi dieci minuti -abbastanza sicuri nel dire che anche queste probabilmente faranno la propria comparsa sulla scenografia nelle prossime settimane.

Disney+ / Marvel Studios