La "Dolce Vita" di Nik Grey e Sangue

MENDRISIO - Da qualche giorno è disponibile sugli store online e sui servizi di streaming "Dolce Vita", il nuovo singolo di Nik Grey e Sangue, ovvero Niccolò Bordogna e Matteo Faggian.

Spiega Nik Grey: «Erano più di sei mesi che non pubblicavo un nuovo singolo. Un lungo periodo nel quale ho dovuto trovare nuove fonti d'ispirazione». La scintilla è scattata due mesi fa e decisivo è stato il coinvolgimento di Sangue, un altro nome noto della scena locale. «Conoscevo Matteo già prima di questa collaborazione. La nostra amicizia è nata circa un anno fa (grazie a un evento musicale), e vista la necessità per entrambi di voler uscire con una nuova canzone in questo periodo "buio" e il feeling musicale che abbiamo trovato l'uno con l'altro, è nato il singolo "Dolce Vita"».

«Inizialmente il progetto doveva essere solo mio» spiega Nik Grey, «ma dopo aver registrato la prima strofa e il ritornello» ha coinvolto l'amico e collega per la seconda strofa. «Sapevo che doveva essere sua». Una volta trovata la base, il brano è stato registrato nel corso di due sessioni presso il DKE Studio a Mendrisio. «Grazie al feeling musicale tra me e Sangue la scrittura e le registrazioni si sono concluse molto velocemente».

"Dolce Vita" nasce sotto l'ombrellone di una spiaggia toscana durante la scorsa estate. «Un periodo particolare, diverso dalle altre vacanze a causa della pandemia, ma che mi ha comunque permesso di rilassarmi e cercare nuove idee/ispirazioni per nuovi progetti». Una canzone che «parla di un viaggio che prima o poi tutti facciamo e che ci resta nel cuore. Parla di come una persona crede di conoscere un'altra persona ma in verità non sa niente di lei/lui. Parla di come passa veloce il tempo ma ora della fine restiamo sempre gli stessi, con gli stessi problemi e momenti felici di sempre. Parla di quanto sia difficile uscire dai classici schemi per sentirsi se stessi».

Il videoclip di "Dolce Vita", diretto da Samuel Mersi, sarà pubblicato su YouTube domani, mercoledì 27 gennaio. «Siamo molto fieri di questo progetto e ci teniamo molto perché ci rappresenta appieno» conclude Nik Grey.