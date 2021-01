È la serie del momento: e il prezzo dei libri decolla

LOS GATOS - "Bridgerton" è una delle serie del momento. Il nuovo fenomeno targato Netflix, che ridisegna i contorni dell'Inghilterra georgiana di inizio '800, ha conquistato in poco tempo milioni di fan, facendo scattare una vera e propria caccia ai libri di Julia Quinn, dai quali è stato adattato lo show.

A quanto si può leggere sui social network, una buona fetta di utenti del colosso dello streaming non era al corrente del fatto che "Bridgerton" fosse ispirato a una serie di romanzi. E, come riferito dai media d'oltreoceano, non manca all'appello chi ha subito fiutato l'occasione per mettersi in tasca un bel gruzzolo.

Su alcuni grandi marketplace online, come Amazon ed eBay, le copie fisiche dei libri di Julia Quinn hanno infatti raggiunto cifre superiori ai 750 dollari. Una intera edizione della collana è stata venduta su eBay per 200 dollari.

Esiste un'alternativa più economica? Certo, affidarsi agli e-book... o attendere che i romanzi vengano ristampati.