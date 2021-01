Re-count inizia l'anno con "C'est quoi le début"

LUGANO - Il 2021 è iniziato subito con diversa buona musica. Il 1° gennaio Re-count ha pubblicato "C'est quoi le début", primo estratto dal suo nuovo album.

Il progetto musicale (lanciato nel 1995) di Omar E. Bernasconi si svilupperà nei primi mesi del 2021 in 12 nuove tracce che andranno a comporre "La queue du Lézard". Intanto possiamo gustarci su Bandcamp questo interessante saggio dell'elettronica del musicista ticinese, che firma il brano insieme a G.Balistreri, F. Treichler, A. Comet, B. Trontin, R. Mosimann e V. Hanni.

In "C'est quoi le début" c'è anche una piccola chicca: un campione tratto da "Tenter le grillage", brano dei campioni dell'industrial rock svizzero The Young Gods e incluso nell'album del 2010 "Everybody Knows". Il tutto è stato reso possibile dall'etichetta Two Gentlemen, che cura la musica della band e si è occupata anche del singolo di Re-count.

La copertina è tratta da un quadro realizzato da Art By Frask, ovvero l'artista ticinese Andrea Fraschina.