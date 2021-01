Sempre più donne registe nei film che contano

LOS ANGELES - Nei 100 film che hanno incassato di più nel 2020, il 16% era diretto da una regista donna. È quanto ha stabilito una ricerca del Center For Study Of Women in Television And Film della San Diego University.

È tuttora un numero poco incoraggiante, ma gli altri anni è andata anche peggio: basta pensare che rispetto all'anno precedente il dato era del 12% mentre solo del 4% nel 2018. Tuttavia si registra un aumento negli ultimi anni, e la percentuale non è mai stata così alta.

Se si prendono in esame i 250 film che hanno incassato di più, il dato sale leggermente: 18% nel 2020, 13% nel 2019 e 8% nel 2018.

Tra le maggiori uscite di questo particolare 2020, spiccano sicuramente "Birds of Pray e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn" diretto da Cathy Yan, "Wonder Woman 1984" di Patty Jenkins, "Mulan" di Niki Caro e "Black Widow" di Cate Shortland. O ancora "Nomadland" che è stato diretto, coprodotto e montato da ChloéZhao.

Analizzando tutti i campi legati al mondo del cinema (oltre ai registi anche sceneggiatori, produttori, montatori, direttori della fotografia,...), le donne rappresentano il 21% dei lavoratori nei 100 film che hanno incassato di più nel 2020 (erano il 20% nel 2019). Il dato sale al 23% se si prendono in esame i 250 migliori film.