Il 2021 in streaming inizia che più originale non si può

LUGANO - Gennaio periodo di ripartenza, ma anche di relativa calma e periodo un po' "morto" per quanto riguarda le uscite mediali. Questo è (abbastanza) vero anche per lo streaming che, in questo inizio 2021, non cerca evidentemente il fenomeno o le uscite di peso ma si distingue per alcune trovate di qualità e altre decisamente... originali.

Netflix

La piattaforma numero uno per lo streaming conferma un po' questa filosofia già con le prime due uscite del 2021: "Le guide di Headspace: meditazione", una percorso animato in 8 parti per imparare a meditare, e "Minimalismo: Il meno è ora", un docufilm che esplora il concetto di vita anti-consumistica e nella quale il possesso è già un eccesso.

Segue il 5 gennaio un'altra cosa decisamente particolare "Storia delle parolacce", un viaggio unico nel mondo degli insulti in lingua inglese, il nostro Cicerone sarà... Nicolas Cage!

Il 7 gennaio, invece, sarà tempo di cinema d'autore con il film drammatico e assolutamente festivaliero "Pieces of a Woman" di Kornél Mundruczó con Vanessa Kirby e prodotto da Martin Scorsese. Sempre di Scorsese la serie "Fran Lebowitz: una vita a New York" (8 gennaio), che segue l'omonimo autore satirico dalla penna tagliente per le strade della Grande Mela, in una non-guida estremamente sardonica.

In conclusione, segnaliamo il 15 gennaio l'uscita della terza stagione di "Disincanto", il comico-fantasy firmato dal papà dei Simpson Matt Groening.

Amazon Prime Video

Piatto forte dell'offerta di Prime questo mese è senza dubbio la terza stagione di "American Gods", una delle serie forti del servizio di Amazon. La si potrà vedere, una puntata alla settimana, a partire dal 10 gennaio.

Disney +

Finito l'anno con Pixar e il suo strepitoso Soul, Disney + ricomincia l'anno nuovo con Marvel. Parte proprio in questo 2021 l'infornata, che si preannuncia gustosa, delle serie legate all'universo espanso di Avengers & co.

L'esordio è con il bizzarro (ve lo avevamo detto, no?) "WandaVision" (15 gennaio) che vede la coppia di vendicatori Scarlet e Visione, imprigionati... in una sitcom anni '70...? Lo scopriremo, una puntata a settimana.