Harry Styles e Phoebe Waller-Bridge, come in un musical

LONDRA - Prendete Harry Styles, uno degli artisti pop maggiormente sulla cresta dell'onda (e non da ieri, ma da un po' di tempo ormai). Prendete Phoebe Waller-Bridge, uno dei personaggi più interessanti di cinema, tv e teatro al mondo. Metteteli insieme e avrete... un successo.

Lo si può tranquillamente dire a proposito del videoclip di "Treat People With Kindness", brano dell'album "Fine Line" del 2019. L'ex One Direction e l'autrice di "Fleabag" si ritrovano in un'atmosfera da musical della vecchia Hollywood (ma anche un po' da "La La Land"). Fotografati in bianco e nero, finiscono per ballare insieme sui passi di una coreografia che non si può certo definire virtuosistica, ma sicuramente accattivante.

Il video sta riscuotendo un deciso successo: dalla pubblicazione del giorno di Capodanno è stato visto circa otto milioni di volte su YouTube.