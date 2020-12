ll Time non ha dubbi: nel 2020 nessuno come i BTS

SEUL - È tempo di bilanci di fine anno un po' in tutti i settori. E tra tante le classifiche e i vari riconoscimenti, uno dei più prestigiosi è quello conferito dalla celebre rivista Time, che - per quanto riguarda il settore dell'intrattenimento - ha premiato la band sudcoreana dei BTS quali "entertainer of the year".

«Non sono solo la più grande band K-pop nelle classifiche, sono diventati la più grande band al mondo. Punto e basta», scrive la rivista, ripercorrendo il loro 2020 trionfale.

Con il loro ultimo album - Be, pubblicato lo scorso 20 novembre da Universal - sono diventati la prima band nella storia a far debuttare una canzone e un album alla prima posizione delle classifiche di Billboard nel corso della stessa settimana.