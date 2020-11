"Follow My Dreams", la vita (superficiale) di una "Gold digger"

LUGANO - "Follow My Dreams" è il nuovo singolo firmato Bright Smoke.

Il brano della band pop-rock ticinese - che anticipa il primo album, "Fear Against Hope" - è stato registrato, mixato e masterizzato da Roberto Colombo dell'Heaven Recording Studio di Massagno. Un bel video di animazione lo accompagna su YouTube. Jessica Tekin, la cantante, ci racconta la sua genesi.

Qual è stata l'ispirazione per creare il brano?

«La canzone è ispirata al fenomeno delle Gold digger, ovvero quelle ragazze alla ricerca di uomini ricchi con cui instaurare relazioni al fine di approfittare del loro denaro, senza alcuna ambizione propria al di fuori da concetti e principi superficiali. La canzone è scritta chiaramente in tono ironico, andando a toccare dei punti di attualità ormai noti e sulla bocca di tutti (dipendenza dai social media, ossessione dell'apparire e del possesso di oggetti costosi, estrema superficialità)».

Avete voluto parlare del fenomeno in generale oppure c'è un evento o personaggio che ha fatto da causa scatenante?

«Ci sono sicuramente delle persone che hanno ispirato il brano. In ogni caso noi ci stiamo rapportando con dei fenomeni attuali e sotto gli occhi di chiunque, che secondo noi sono ancora troppo poco discussi ma dal notevole impatto sulla nostra società, ovvero social media e ricerca spasmodica di attenzioni (sotto forma di "like" eccetera). Nella canzone si parla anche della dipendenza da denaro e di ciò che molte persone sono sempre più disposte a fare per averne tramite qualsiasi scorciatoia».

A chi è venuta l'idea del videoclip animato?

«L'idea è nata dal nostro bassista Miguel Rozalen, che già ai tempi del primo lockdown stava provando a capire come poter continuare a proporre la nostra musica sul web in modo creativo e provando a puntare su qualcosa di nuovo, almeno per noi. Inoltre la tematica - e il taglio ironico che abbiamo dato - si presta particolarmente».

Come s'inserisce questa canzone nel contesto del vostro nuovo album? Quando sarà pronto?

«È un brano potente ed energico, di quelli che negli show dal vivo - che speriamo arrivino a breve - fanno saltare e muovere tutto il pubblico. E che fa gasare pure noi sul palco!

Il disco è pronto, abbiamo già anche le copie fisiche che abbiamo mandato in stampa. A breve annunceremo la data di uscita, sulla quale diciamo solo che manca poco...».