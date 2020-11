Nuovo stop alle riprese di "The Witcher 2"

LONDRA - Il coronavirus ferma nuovamente le riprese di "The Witcher 2", in corso presso gli Arborfield Studios di Londra.

I test di routine eseguiti sui membri del cast e della troupe ha evidenziato quattro positività. La produzione non ha comunicato se i contagiati fanno parte delle maestranze o c'è qualcuno tra gli attori (quelli principali non sarebbero coinvolti, secondo voci di corridoio). La sceneggiatrice Lauren S. Hissrich ha aggiornato i fan tramite Twitter: «Ehi, tutto è sottosopra, quindi grazie per l’amore e il supporto per il nostro piccolo pezzo di mondo. Noi Witcher stiamo bene. La salute e la sicurezza della crew e delle loro famiglie vengono al primo posto. Faremo di tutto per proteggerli. Torneremo presto».

Lo stop porta inevitabilmente a uno slittamento nella tabella di marcia e la seconda stagione dello show, attesa per la metà del 2021, potrebbe essere lanciata su Netflix con un certo ritardo.