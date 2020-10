Emily in Paris fa infuriare i francesi

PARIGI - Le polemiche su "Emily In Paris" non scalfiscono il suo posto in cima alle classifiche di Netflix.

La serie (che ha debuttato sulla piattaforma a inizio mese) è attualmente la più vista ma è al contempo oggetto di aspre critiche, accusata di dipingere in modo stereotipato la cultura transalpina, descrivendo i francesi come un popolo snob e pigro, un po' sessista e poco attento alla propria igiene. Una visione che, ovviamente, non è andata giù al pubblico francese.

A fare da contraltare al quadro troviamo la giovanissima Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, che da Chicago si trasferisce nella capitale francese per lavoro e, nonostante le sfide, riesce a ottenere successo, diventando popolare su Instagram.

Al netto delle (un po' eccessive) polemiche, quella di Emily è in realtà una storia leggera e godibile, che punta tutto sulla figura sempre più popolare dell'influencer e strizza l'occhio al pubblico più giovane.

Netflix