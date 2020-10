Da Luino a un posto a X-Factor

LUINO - È siciliano ma vive a Luino, fa il cameriere - «dovevo aiutare la famiglia» - e ha una voce splendida, tale da garantirgli l'accesso al talent show musicale X-Factor.

Si chiama Giuseppe Roccuzzo, in arte Roccuzzo. Scelta insolita ma con un significato profondo: «Mio nonno non vede il canto come una cosa bella. Per ripicca e per fargli capire che i miei sogni voglio conquistarli, ho scelto il cognome». Con la sua performance - ha cantato "Promettimi" di Elisa ha stregato i giudici, portando addirittura alle lacrime Emma Marrone. «È una canzone per me molto importante» ha spiegato, prima di dimostrare il suo talento.

Quattro sì per lui da parte dei giudici: oltre alla già citata Emma Roccuzzo ha convinto Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton. «Mi hai disarmato, completamente, in un momento ho chiuso gli occhi e oltre alla pelle d’oca, sembrava che questo pezzo l’avessi scritto tu, per te stesso» ha dichiarato il produttore e rapper.