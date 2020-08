Uno Steve Lee inedito: è la prima traccia del nuovo album dei Gotthard

LUGANO - Oggi ricorre l'anniversario della nascita di Steve Lee. Lo storico frontman dei Gotthard, tragicamente scomparso nell'ottobre del 2010 negli Stati Uniti, avrebbe compiuto 57 anni. La band lo ricorda pubblicando la prima traccia dell'album che uscirà prossimamente e che conterrà le ultime registrazioni di Lee.

Il brano scelto è la cover di un grandissimo successo degli anni Ottanta: "Eye of the Tiger". Composta dalla band Usa Survivor, la canzone deve buon parte della sua fama planetaria all'inclusione nella colonna sonora di "Rocky III". Nominata sia agli Oscar che ai Golden Globes, fu scritta e registrata su espressa richiesta di Sylvester Stallone.

La grinta e la carica di energia di Steve Lee emerge appieno nell'arrangiamento acustico scelto dai Gotthard. Completa il singolo un classico del repertorio della band: "Heaven".

Il brano, come detto, introduce quello che sarà il nuovo album "The Eyes of a Tiger", dedicato «alla memoria del nostro indimenticato amico» e che vedrà in copertina sia il nome dei Gotthard che quello di Steve Lee.