BTS, un nuovo singolo per sconfiggere la paura

SEUL - Una canzone per battere la paura, per tornare alla vita dopo i lunghi mesi dominati dal Covid19. I BTS hanno annunciato a sorpresa la pubblicazione di un nuovo brano che sarà pubblicato il prossimo 21 agosto e che sarà il preludio a un nuovo album.

Il brano, che sarà un inno all’ottimismo come ha chiarito la band, ha l’obiettivo di fornire una scarica di energia a tutti coloro i quali hanno sofferto nel corso della pandemia. E stando alle parole di Member V, la demo del nuovo lavoro è stata realizzata in inglese, una scelta che sembra aver convinto tutti.

Non si conosce ancora il titolo del brano ma potrebbe essere il primo cantato in lingua inglese da tutta la band. In passato una collaborazione con Steve Aoki per “Waste It on Me” era stata accredita a tutta la band, ma non conteneva le voci di tutti i membri.

«Abbiamo vissuto un momento difficile - ha detto Jimin - e siamo convinti che questa canzone possa dare energia a chi l’ascolterà. Anche noi ci siamo sentiti inutili e vuoti dopo dopo che tutto quello che avevamo in programma è stato stravolto e abbiamo pensato a quante persone possono essersi sentite nello stesso modo. In quel momento è andata l’idea di creare qualcosa di nuovo, per superare tutto quello che ci sta succedendo».