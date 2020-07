"Sembra un déjà-vu", un inno alla spensieratezza

LUGANO - "Sembra un déjà-vu" è il titolo del nuovo singolo di Silvia Andrello. Un inno alla leggerezza, al desiderio di libertà e al lasciarsi andare con spensieratezza, che sta già trovando spazio nelle rotazioni delle radio ticinesi.

La giovane cantante ticinese, per questo brano, si è affidata completamente nella stesura del testo a Fabio Castorino e Manfredi Simonetti. La musica è di Fabio Castorino mentre la produzione è stata curata dalla Me&U Records and Artists Management ltd. «Fabio ha saputo dare al brano il giusto sound, secondo i miei gusti» spiega Silvia. Produzione e registrazione sono stati effettuati al Roxy Studio a Palermo.

Quali sensazioni hai condensato in "Sembra un déjà-vu"?

«Mi capita spesso di racchiudere molte emozioni nelle mie parole, nei gesti e nelle azioni che mi hanno portata a essere la persona che sono ora. In questo brano, però, esprimo qualcosa di diverso dal solito: il sollievo. Questo brano libera la forza di volontà e il coraggio che tutti noi spesso teniamo racchiusi all’interno del nostro carattere. La determinazione nel far nascere qualcosa di nuovo e la spensieratezza nel viverlo».

Come definiresti la canzone, usando solo poche parole?

«Direi che è piena di emozioni contrastanti, ma che creano una grande forza e spingono a credere sempre in quello che si fa - e farlo al meglio, senza prendersi sempre troppo sul serio».

Come dobbiamo interpretare le liriche?

«Il testo rappresenta una relazione interpersonale, nella quale il sentimento non è più del tutto corrisposto. “Scendo questa sera ma non ci sei tu” sta a significare che, per stare bene in un rapporto, non bisogna passare tutto il tempo insieme al partner ma ci vuole anche libertà. Questo porterà a vivere al meglio ogni momento».

Puoi darci qualche anticipazione sul videoclip che girerai nelle prossime settimane?

«Verrà realizzato seguendo la linea narrativa del brano, in collaborazione con un gruppo di ballerini. Sarà una carica di energia! Per ora non posso svelare altri particolari...».

Altri progetti?

«Collaborare con altri artisti e... scrivere, scrivere, scrivere. Ho tanti brani che aspettano di essere prodotti e tante idee ancora da realizzare».