Il ritorno di David Gilmour

LONDRA - A cinque anni dall'ultimo disco solista "Rattle That Lock", David Gilmour ha pubblicato un nuovo singolo "Yes, I Have Ghosts" nel quale la figlia Romany canta e suona l'arpa.

"Stavo lavorando a questa canzone quando è cominciato il lockdown e ho dovuto cancellare la sessione di registrazione con i coristi ma, come si sa, non tutto il male vien per nuocere e non avrei potuto essere più felice di scoprire come la voce di Romany si fonde perfettamente con la mia e il suo modo di suonare l'arpa è stata una rivelazione", ha affermato Gilmour.

Il brano è ispirato a "A Theatre for Dreamers" il romanzo scritto dalla moglie Polly Samson, ed era stato reso disponibile inizialmente solo per l'audiolibro.

«Collaborando con David, come ho fatto già molte volte in questi 30 anni, scrivendo sia per lui che per i Pink Floyd - ha raccontato Polly Samson, che ha scritto il testo del brano - siamo riusciti a fondere i mondi della letteratura e della musica per migliorare l'esperienza di ascolto e connetterci con il pubblico in un modo che non credo sia mai stato fatto prima».

Prima del lockdown, David, Polly e la famiglia stavano per presentare "A Theater For Dreamers" in un mini tour che avrebbero mescolato parole e musica, date ora rimandate al giugno 2021.