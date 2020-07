Ellie Goulding lancia “Brightest Blue”

LONDRA - Un progetto ambizioso quello di Ellie Goulding, che il prossimo 17 luglio pubblica il nuovo album "Brightest Blue", un disco che fa parte di un progetto diviso in due partite e che avrà un seguito con "EG.o".

Come lei stessa ha spiegato: «La prima parte del progetto è un riflesso della mia vulnerabilità, parla di un mondo complesso in cui le relazioni sono una parte essenziale della nostra felicità. Nella seconda parte del progetto invece c’è la mia parte più coraggiosa e impavida, e nella quale ho raccolto tutte le mie ultime collaborazioni».

Un lavoro ambizioso quello della cantante inglese, che ha anche rivelato di essere un po’ spaventata alla prospettiva di tornare in tour dopo l’emergenza Covid19: «In questo momento non riesco nemmeno a immaginare alla possibilità di salire nuovamente sul palco. Penso che dovrò ripartire da zero e tornare a costruirmi il coraggio necessario per farlo. Molti credono che poiché sei un artista non hai difficoltà a esibirti di fronte a migliaia di persone, o che sei estroversa. Ma io sono l’esatto opposto e penso che l’ultimo periodo trascorso in casa mi abbia reso anche più timida e introversa. Questo periodo mi ha permesso di passare del tempo da sola, e non andrò in tournée prima del prossimo anno. Ma questo momento terribile mi ha concesso il tempo d'imparare a suonare il piano e questo mi permette anche di sentire la musica in maniera diversa grazie a questo strumento. Ed è un grande aiuto quando devo scrivere».