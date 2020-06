Stato Sociale e Max Pezzali lanciano la DPCM Squad

ROMA - “Una canzone come gli 883”: era questo l’intento degli Stato Sociale che non hanno potuto fare a meno di chi gli 883 li ha creati, Max Pezzali. La band e il cantante hanno deciso di mettere su una supersquadra la DPCM Squad con l’obiettivo di aiutare i professionisti del mondo dello spettacolo che stanno vivendo un momento di crisi a causa dell’emergenza sanitaria. Ma per una squadra o un dream team che si rispettino servono molti giocatori, e a raccolta sono arrivati anche J-Ax, Jake La Furia, Emis Killa, La Pina, I Pinguini Tattici Nucleari, Cimini, Fast Animals and Slow Kids, e personaggi del mondo dello spettacolo come Marco Giallini, Pierluigi Pardo e Nicola Savino. «Era da tempo che volevo fare una canzone con lo Stato Sociale - ha detto Max Pezzali - Appena sono riuscito a dirglielo, Lodo in sole 24 ore aveva scritto questo pezzo. Mi piaceva da morire, ma all’inizio pensavo fosse un po’ troppo autoreferenziale. Quando è scoppiata l’emergenza, abbiamo pensato che la cosa giusta era riunire un gruppo di amici e cantarla tutti insieme. E così abbiamo fatto”. E i risultati sono arrivati immediatamente, visto che la canzone ha riscosso un successo immediato e dal sapore doppio visto che tutti i provieni andranno al fondo di Spotify Covid19, Sosteniamo la Musica.