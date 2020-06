"Killer Carole", una nuova canzone ispirata dall'universo "Tiger King"

LOS ANGELES - Il compositore della colonna sonora di "Tiger King" ha creato una nuova canzone ispirata da un personaggio centrale della serie, ovvero Carole Baskin.

Vince Johnson, leader della The Vince Johnson Band, ha composto "Killer Carole" in stile country. Il brano parla «di una donna che potrebbe oppure no aver ucciso il marito e poi potrebbe averlo dato o meno in pasto alle sue tigri», come si legge nella descrizione del videoclip su Youtube.

La canzone di Johnson è stata pubblicata per l'etichetta BMG.