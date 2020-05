Ecco il video di "Dimmi dimmi"

LOCARNO - Sabato alle 12 è stato pubblicato il videoclip di "Dimmi dimmi", l'ultimo singolo di Lu Land.

Il brano, come avevamo già avuto modo di dirvi, è disponibile in digital download e streaming da una decina di giorni. L'artista locarnese ci spiega che il video sarà pubblicato dalla casa discografica che lo sostiene, la romana Joseba Publishing, e sarà disponibile anche su tutti i canali social firmati Lu Land (nome d'arte di Luis Landrini)

«Il mese prossimo» aggiunge inoltre il cantautore «ho previsto finalmente di rientrare in studio di registrazione per nuovi brani e altri progetti in ballo», dei quali (prudenza? scaramanzia?) Luis preferisce non aggiungere di più. «In questo momento mi interessa solo lavorare sodo, con determinazione e i piedi per terra, ma puntando sempre in alto. Che è un po’ la mia filosofia di vita» conclude.