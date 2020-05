"Dimmi dimmi", il nuovo singolo di Lu Land

LOCARNO - "Dimmi dimmi" è il nuovo singolo di Lu Land, pubblicato lunedì.

In questo brano l'artista locarnese (all'anagrafe Luis Landrini) parla di una storia d'amore che, almeno per uno dei due attori chiamati in causa, si è conclusa definitivamente. Una situazione che finisce irrimediabilmente per creare sofferenza in entrambi.

L'arrangiamento del brano è in chiave pop ma con un carattere molto diretto e intenso. "Dimmi dimmi" è edito da "Joseba Publishing".