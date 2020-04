Ghemon: il nuovo album è “Scritto nelle stelle”

MILANO - Ghemon non teme la quarantena. Il rapper italiano ha deciso di trovare il suo modo di superare il “distanziamento sociale” grazie alle sue rime e alla sua musica. Arriva infatti il suo nuovo progetto discografico intitolato “Scritto nelle stelle”. L’album è stato anticipato dal singolo “In un certo qual modo” che ha già attirato l’attenzione dei fan e non solo.

A raccontare il suo lavoro è stato lo stesso Ghemon in una recente intervista: «Rispetto ai miei precedenti album, che avevano tinte più scure, questo lavoro ha sicuramente molti più colori. Non a caso ha questo titolo. Credo che sia il frutto di un percorso determinato. Ci tengo moltissimo perché ci ho lavorato per più di un anno, e sono molto contento del risultato finale. Per me rappresenta un po’ il ragù della domenica, corposo e profumato e soprattutto ha richiesto tempo a me per prepararlo ma richiederà lo stesso tempo anche a chi deciderà di ascoltarlo».

E anche l’emergenza Coronavirus ha giocato un ruolo importante: «Avevamo previsto un lancio a fine marzo seguito dagli instore e dal tour ma abbiamo dovuto rimandare tutto. Ma l’intenzione è quella di non cancellare niente». E proprio riguardo l’instore Ghemon ha ideato un modo per avvicinarsi a chi deciderà di acquistare il disco con un Instore Digitale con tanto di incontro con i fan. «Le limitazioni ci tengono lontano, quindi dovevo inventarmi un modo di rispondere creativo».