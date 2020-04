Le principali uscite di aprile sui siti di streaming video

LUGANO - Oggi inizia il mese di aprile. Quali sono le novità che i colossi dello streaming video mettono a disposizione dei propri utenti?

Per quanto riguarda Netflix, il titolo più atteso del mese è sicuramente "La casa di carta", la cui quarta parte è in arrivo il 3 aprile. Ne parleremo anche noi in maniera più approfondita nei prossimi giorni. Mercoledì esce però la terza stagione di "The Windsors", uno sguardo molto irriverente sulla Royal Family britannica.

"Come insabbiare uno scandalo stupefacente", miniserie che debutta oggi, non deluderà i fan del genere true crime. Poi una nuova infornata dallo Studio Ghibli, a partire da "Il castello errante di Howl".

Amazon Prime offre, come d'abitudine, un numero minore di titoli. Il 3 aprile arriva "Tales from the Loop", la storia degli abitanti di una cittadina e del Loop, un macchinario che rende possibile scoprire i misteri dell'universo. Tra i protagonisti troviamo Rebecca Hall ("Vicky Cristina Barcelona" di Woody Allen) e Jonathan Pryce ("Il trono di spade" e "I due papi"). La prima stagione di questa serie, ispirata ai lavori dell'artista svedese Simon Stalenhag, è composta da otto puntate.

Dal 17 aprile ritorna la più longeva tra le serie firmate Prime: "Bosch". Arrivata alla stagione sei, segue sempre le indagini condotte dal detective della Omicidi di Los Angeles Harry Bosch, interpretato da Titus Welliver. Poliziesco di stile classico in dieci episodi, ha mantenuto in questi anni un livello qualitativo piuttosto elevato. È la penultima stagione: è già stato annunciato che la serie terminerà con la settima.

Tra i nuovi film che diventano disponibili ad aprile segnaliamo sicuramente "Selah and The Spades", ambientato in una scuola di élite in Pennsylvania.

Disney +, invece, punta tutto sui film classici, anche se il mese inizia con un inedito... reale. Il 3 aprile, infatti, sarà disponibile il documentario "La famiglia degli elefanti" di Mark Linfield a cui Meghan Markle ha prestato la voce (ovviamente in lingua inglese). Quel giorno arriverà sulla piattaforma anche il commovente "Bambi".

Appuntamenti da segnarsi sono anche il 10 aprile con il fantastico "Edward Mani di Forbice" di Tim Burton e la saga di "Una notte al museo". L'11 aprile, invece, sarà il giorno dello strapremiatissimo "Toy Story 4".

