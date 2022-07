Belen Rodriguez: la carriera e la vita da mamma per Luna Marì

Lo ha dimostrato già un anno fa quando, a pochi giorni dalla nascita di Luna Marì - la figlia avuta con Antonino Spinalbese -, riprese subito la sua routine quotidiana per cominciare la sua avventura nella trasmissione Tu Si Que Vales. E lo dimostra anche quest’anno in cui continua a tenersi in equilibrio tra le attenzioni per la piccola e la sua carriera.