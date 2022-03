Belen-De Martino, arriva la benedizione di Cecilia Rodriguez

MILANO - Il ritorno con Stefano De Martino è cosa fatta e anche se non sono arrivati annunci ufficiali, possiamo ormai nuovamente ritenere il presentatore e Belen Rodriguez una coppia: a ulteriore conferma, qualche sera fa l’argentina ha trascorso a casa di lui una serata con entrambi i figli, Santiago e Luna Marì, la piccola nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Sul web le “evoluzioni sentimentali” di Belen continuano a essere criticate, ecco perché in difesa della showgirl è scesa la sorella minore Cecilia con alcune dichiarazioni al settimanale Nuovo Tv. «C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei - è andata all’attacco Cecilia - . Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è». «Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. - ha continuato la minore delle Rodriguez - È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti».

Pur ribadendo la libertà delle scelte di Belen, Cecilia non nasconde che, a suo parere, la sorella abbia commesso un errore, non accorgendosi di aver avuto sempre vicino “l’uomo giusto”. «La verità è un’altra, non è una mangiauomini - ha concluso Cecilia -: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato». Un chiaro riferimento a De Martino, con il quale ora è tornato il sereno. E che, probabilmente, la minore delle Rodriguez vorrebbe continuare ad avere come cognato.