Arisa e Vito Coppola ci ricascano: bacio nel video e post romantico

ROMA - L’intesa scoperta negli studi di “Ballando con le stelle”, poi una vacanza natalizia a Napoli e, infine, quello che sembrava un addio. Arisa e Vito Coppola, però, sembrano ora essersi riavvicinati e fare di nuovo coppia, almeno a giudicare da quanto pubblicato da entrambi sui rispettivi profili Instagram. Il ballerino, infatti, compare nel video di “Cuore”, il nuovo singolo di Arisa: la sua partecipazione non è solo legata alla coreografia, a un certo punto della clip infatti Arisa e Vito si scambiano un bacio che pare tutt’altro che cinematografico…

Il sospetto che ci sia ancora del tenero tra i due è più che giustificato e diventa un indizio consistente al quale va poi a sommarsi il post scritto da Arisa il giorno di San Valentino. La cantante pubblica un’immagine del video in cui lei guarda intensamente Coppola. E le parole che accompagnano la foto non sembrano dare adito a dubbi. «Che voi ci crediate o no l’amore esiste e trovare occasioni per festeggiarlo non fa mai male», scrive Arisa, che poi spiega che passerà San Valentino con i genitori perché la famiglia è «la sorgente dell’amore».

Più avanti, però, le sue parole sembrano quelle di una donna innamorata e ricambiata dal suo uomo. «Ho fatto un giro nell’iperuranio e ho capito cos’è l’amore all’alba dei 40 - scrive Arisa - e vi assicuro che ne vale la pena, senza alcuna aspettativa ma con la voglia di dare il massimo affinché duri e affinché sia sempre bello». Insomma, pare proprio che la cantante voglia fare sul serio con Coppola.