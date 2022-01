Sfera Ebbasta presto papà, in arrivo un maschietto

MILANO - Il 2022 sarà un anno importantissimo per Sfera Ebbasta, artista tra i pionieri della trap italiana che ha poi saputo imporsi come personaggio mainstream, affermandosi anche in tv grazie al ruolo di giudice di “X Factor”. L’artista, infatti, diverrà padre: attraverso un video postato sulla pagina della compagna Angelina Fiol Lacour, Sfera Ebbasta ha infatti annunciato il sesso e il nome del suo primogenito.

Il bimbo è un maschio e si chiamerà Gabriel: le notizie sono state lanciate con una serie di foto e un video coloratissimo, girato in un locale di Milano, in cui l’artista e la compagna apparivano raggianti e circondati da palloncini di colore azzurro. La Lacour è al terzo mese di gravidanza, dunque il lieto evento è atteso per l’estate, nel mese di luglio.

La nascita di Gabriel andrà a suggellare un’unione iniziata tre anni fa: la Lacour, 25 anni, è nata in Argentina ed è poi arrivata in Italia per lavorare come modella. Ha conosciuto Sfera Ebbasta a Ibiza nel 2019, poco dopo la fine della relazione tra l’artista e l’influencer Taylor Mega.