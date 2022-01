Michelle Hunziker, lacrime sui social nel giorno del compleanno

MILANO - Michelle Hunziker sta vivendo un momento complicato dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Una settimana fa la coppia ha annunciato di essersi separata e nei giorni seguenti s’è diffusa la voce di un riavvicinamento dal punto di vista sentimentale della presentatrice al primo marito Eros Ramazzotti, poi smentita dal cantante romano.

Dopo 10 anni con Trussardi, oggi la Hunziker passerà da sola il suo 45esimo compleanno: dalle immagini postate in una Instagram story non sembra che la conduttrice abbia gran voglia di festeggiare, ma per fortuna a tirarla su ci sono i suoi fan. Centinaia e centinaia, infatti, gli auguri ricevuti sui social da Michelle, che di fronte all’amore dei fan non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime. Con gli occhi visibilmente bagnati, la Hunziker ha ringraziato i suoi follower: «Tutto questo amore mi sta commuovendo», ha scritto Michelle.

E a consolarla arriveranno di sicuro anche le figlie, la primogenita Aurora (nata dal matrimonio con Ramazzotti) e poi le piccole Sole e Celeste, avute da Trussardi. Gli uomini passano per la Hunziker, l’amore di figlie e fan invece sembra destinato a durare per sempre.