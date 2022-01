Arisa piange in tv parlando di Andrea Di Carlo e Vito Coppola

ROMA - Da quando è finita la sua storia con il manager Andrea Di Carlo, sui social network Arisa prova sempre a mostrarsi forte e capace di andare incontro alle difficoltà che le pone la sua vita sentimentale. Anche la cantante lucana, però, va incontro a momenti in cui non riesce a tenere a bada le emozioni. È accaduto anche in tv, mentre era ospite di “Citofonare Rai 2”, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Arisa ha parlato della delusione per non essere riuscita ad andare al Festival di Sanremo, ma ha cambiato faccia quando sono iniziate le domande sulla sua vita privata.

In primo luogo ha confermato che la storia con Di Carlo è finita perché lei non voleva sposarsi. «Non volevo sposarmi, è durata poco e poi è finita. Forse un giorno mi sposerò, ma all’epoca non ne avevo intenzione», ha chiarito Arisa. Poi, parlando della passione scoppiata a “Ballando con le stelle” con il maestro di ballo Vito Coppola, Arisa ha ammesso la delusione per una storia mai decollata. «Il mio cuore batte, a vuoto, con altri, ma batte. A me piace amare ed essere amata, ma non solo di qualcuno, di tante cose nella mia vita», ha spiegato la cantante.

Qui, però, Arisa non è riuscita a trattenere le lacrime. La Perego s’è accorta della situazione e le ha chiesto cosa stesse accadendo. «La devo smettere, divento la piagnona della tv. - ha provato a sdrammatizzare Arisa -. È che non riesco a trattenere le emozioni. Non è che non ho paura, le emozioni escono. Devo fare un corso di repressione emotiva». «Andiamo avanti, non parliamo d’amore?», ha poi domandato la Perego. «No, non ne parliamo», ha concluso Arisa.