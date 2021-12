Elettra Lamborghini: «Dopo le nozze gli uomini non mi filano più»

ROMA - Il sex appeal di Elettra Lamborghini avrebbe subito un duro contraccolpo dopo le nozze celebrate più di un anno fa con il deejay Afrojack. Questo, almeno, è il pensiero della stessa 27enne cantante, che al settimanale Grazia si è un po’ lamentata del fatto di non riuscire più - a suo parere - a ottenere dal sesso opposto le stesse attenzioni che riceveva prima del matrimonio.

«Tesoro, non mi si fila più nessuno - ha dichiarato la Lamborghini -. Da quando sono sposata è finito tutto. Non rilascio più il feromone femminile. Prima ero tutta un ormone, la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama. Rimango una ‘femminona’, ma mi notano di meno». In realtà, chiarisce poi la cantante, è lei stessa a non lanciare più segnali di apertura al flirting: «Mettiamola così: io li vedo che sognano ma non arrivano neppure a chiedere. Il ‘body language’ serve tanto, con il corpo ti faccio capire che non c'è trippa per gatti», ha spiegato la vulcanica Elettra.

A Grazia la Lamborghini ha concesso poi anche una battuta sul suo successo da cantante pop, arrivato nonostante le malelingue. «Molti dicono che sono arrivata solo con il sedere, nel vero senso della parola - la chiosa della Lamborghini -. Ma non è così, io sono una che, se vuole quel premio, se lo va a prendere. Ho ricevuto tante porte in faccia, tanti no, ho passato giornate nere e poi però metabolizzo e risolvo i problemi da sola. Passo oltre. Per questo la mia musica è sempre allegra, perché io penso: ‘Prima ascolti le canzoni tristi, poi arriva il giorno che ti torna l’allegria e vuoi ballare. E allora quel giorno troverai il beat di Elettra Lamborghini’».