I 60 anni di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo: «La risposerei anche domani»

ROMA - Domenica 5 dicembre Maria De Filippi compirà 60 anni e Maurizio Costanzo ha raccontato come la coppia festeggerà questa importante ricorrenza. Nulla di particolare, il conduttore e giornalista ha spiegato che per la “signora della tv” ha organizzato una cena intima con pochi amici. «Ci sarà una cena con quattro o cinque persone a tavola - ha dichiarato Costanzo al settimanale Oggi -. La verità è che noi puntiamo sempre sull’intimità. È la cosa che ci piace di più».

Il compleanno non è solo la festa della De Filippi, ma anche l’occasione per celebrare un’unione che dura ormai da quasi 30 anni. «Io e Maria siamo sposati da 27 anni e la risposerei anche domani - ha continuato Costanzo - Perché? In lei ho trovato comprensione e tra di noi c'è amicizia. Sbaglia chi sottovaluta questo sentimento: in una coppia è essenziale. Senza amicizia non ci può essere solidarietà. Ho avuto altre tre mogli ci ho messo un po' a trovare la persona giusta».

Parole da uomo profondamente innamorato, quelle del presentatore tv, che ha poi confessato di essersi accorto solo dopo un po’ di tempo del profondo legame con la De Filippi. “«Non ho avuto la lucidità di comprenderlo subito - ha ammesso Costanzo - Me ne sono reso veramente conto dopo tre o quattro anni. Non c'è il momento preciso impresso nella memoria, la sensazione è piuttosto quella del consolidarsi di una intima, profonda convinzione».