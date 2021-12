Michelle Hunziker: «Io e Tomaso facciamo anche 500 km per una cena»

MILANO - Michelle Hunziker si allena tanto per tenersi in salute e in forma, ma poi quando è a tavola non fa complimenti. La presentatrice svizzera l’ha ribadito anche in una lunga intervista al sito ufficiale dello chef Andreas Caminada, suo connazionale e amico. «Sono una gran mangiatrice - spiega la presentatrice - Tomaso e io condividiamo la passione per il cibo. Per me, il divertimento significa tutto nella vita. Questo include anche la bellezza di stare insieme. Io e mio marito percorriamo spesso quattro o cinquecento chilometri per mangiare bene. Entrambi lavoriamo molto e dobbiamo ricavarci il tempo per farlo, ma lo facciamo circa una volta al mese. L’ultimo tête-à-tête? Da Antonino Cannavacciuolo, chef due stelle nostro amico, che gestisce un'incantevole struttura, ‘Villa Crespi’, sul Lago d’Orta. Piatti preferiti? Tutto quanto. Amo i formaggi, dal parmigiano al pecorino. Non amo cose strane come interiora e piccione. In Italia è spesso nel menu».

La Hunziker spiega anche che le piace cucinare. «Tomaso non cucina mai. Ma può grigliare. Ed è un esperto nel trovare i migliori prodotti. A Bergamo, dove trascorriamo i fine settimana con i bambini, abbiamo una cucina enorme in cui possiamo sfogarci. Mi piace cucinare, mi rilassa. Ma ho qualcuno che mi aiuta. Sole e Celeste (le figlie avute con Trussardi, ndr) sono due tornado. Mi assicuro che mangino in modo sano, prodotti biologici. Ogni giorno cuciniamo freschi, pasta e carne, primi e secondi».

Tanto cibo dunque a casa Trussardi-Hunziker, ma Michelle è sempre in formissima: «La gente pensa che devi seguire una dieta per perdere peso, ma se combini correttamente proteine, grassi e carboidrati, non aumenterai di peso. Se sei dinamico come me, fai due ore di duro allenamento tre volte a settimana e consumi molta energia sul lavoro, devi mangiare a sufficienza. Altrimenti rischi di sembrare sciupato, soprattutto alla mia età».