Sesso e maleducazione, le stilettate di Chiara Ferragni a Fedez

MILANO - Che sia su Instagram o su Twitch, Chiara Ferragni e Fedez sono abituati a mostrarsi quasi sempre felici e in grande sintonia ai loro fan. Tuttavia anche la coppia d’oro del mondo dello spettacolo italiano ha i suoi momenti no: uno, ormai celeberrimo, fu catturato dai fotografi del periodico Chi, che la scorsa estate pubblicarono le foto di un poderoso litigio in barca tra i due.

Stavolta, invece, non c’è stato bisogno di alcun paparazzo per mostrare la ramanzina che la Ferragni ha rifilato al marito, accusato di essere un maleducato: il tutto, infatti, è andato in onda durante la diretta di Fedez sul suo canale Twitch Zedef. Oggetto del discutere un rutto che è scappato in diretta al rapper e che ha mandato su tutte le furie la Ferragni. «Al prossimo me ne vado. Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Anche Leo adesso rutta perché tu continui a ruttare», ha sbottato la Ferragni. «Che c’entra ora Leo?», prova a difendersi Fedez, ma la moglie è tornata all’attacco: «Io non rutto mai, quindi sì è colpa tua. Lui dice ‘Come papà’». «Orgoglio di papà!”, ha provato poi a scherzare Fedez, senza però smuovere la moglie.

La Ferragni, poco dopo, s’è vendicata alla sua maniera. Rispondendo alla domanda di un fan che le chiedeva quale fosse stato il sesso più bello fatto in vita sua, l’influencer ha risposto «quello da sola», gelando Fedez, vittima di un altro duro colpo da parte della moglie.