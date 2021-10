Francesco Facchinetti: «Aggredito senza motivo da Conor McGregor»

ROMA - Una serata con una celebrity dello sport macchiata da un inspiegabile atto di violenza. L’ha vissuta Francesco Facchinetti, presentatore e cantante che in un video che ha già fatto il video del web ha denunciato di essere stato aggredito da Conor McGregor, leggenda delle arti marziali miste, in un locale di Roma, la notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre.

«In questo momento mi trovo nell’hotel Parco dei Principi, a Roma. Non so quando pubblicherò questo video però alle due e mezza di questa notte sono stato aggredito dal signor Conor McGregor, mi ha tirato un pugno in bocca, mi ha spaccato il labbro sopra, sotto e probabilmente anche il naso. Mi è uscito del sangue, ora mi sono pulito», spiega Facchinetti all’inizio del video, poi prosegue nel descrivere i dettagli dell’aggressione.

«Eravamo all’hotel St. Regis di fronte a 10 miei testimoni più suoi amici e copiose guardie del corpo. Lo ha fatto senza motivazione visto che abbiamo parlato per più di due ore e ci siamo anche divertiti. Potevo starmene zitto e non dire niente a nessuno però mi è andata bene… è violento e pericoloso. Questo pugno poteva andare benissimo a mia moglie. Ho deciso di denunciarlo»”, ha dichiarato Facchinetti.

A testimoniare l’aggressione anche la moglie di Facchinetti, Wilma Faissol («Dal nulla, ha tirato un pugno in faccia a Francesco. Dal nulla») e il cantante Benji Mascolo, presente alla festa con la moglie Bella Thorne e che in un altro video ha lanciato pesanti accuse a McGregor, affermando che lottatore abusa di alcol e droghe.

«Dal niente, per nessun valido motivo, Conor tira un pugno in faccia a Francesco Facchinetti - ha detto Mascolo -. Un pugno vero, gli spacca il labbro. Lo ha fatto volare. Le guardie di Conor lo hanno bloccato altrimenti sarebbe andato avanti. Un pazzo scatenato, schizofrenico. Era una serata bellissima tra amici. Francesco era aperto in faccia, con tanto sangue. Abbiamo tamponato con il ghiaccio del vino e, scortati da altre due guardie, siamo scappati dall’uscita d’emergenza».