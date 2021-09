La polemica tra Laura Chiatti e un follower sul tema "labbra rifatte"

ROMA - Una delle ultime foto postate su Instagram da Laura Chiatti ha scatenato i follower: secondo alcuni, infatti, l’attrice avrebbe fatto ricorso a un “ritocchino” per “pomparsi” un po’ le labbra. Nello scatto, in bianco e nero, la bocca della Chiatti appare lievemente più carnosa di quanto non sia nelle altre immagini presenti sul suo profilo.

«L'essenziale è invisibile agli occhi», scrive la Chiatti nel post con una citazione colta che è però passata in secondo piano. Un utente s’è infatti immediatamente concentrato su quel dettaglio che non tornava… «Anche tu il ritocchino, non ne hai assolutamente bisogno», il suo commento che non è piaciuto all’attrice, pronta alla risposta. «Me l'hai pagato tu?», ha ribattuto la Chiatti con una domanda che sembra ammettere il ricorso alla medicina estetica. Il suo contro-commento, però, può anche essere interpretato come una semplice provocazione in risposta alla critica ricevuta.

La Chiatti in passato aveva affermato di non essere contraria alla chirurgia estetica, anzi definì «i soldi meglio spesi» quelli investiti per ritoccarsi il seno dopo una importante perdita di peso che aveva modificato le sue forme.