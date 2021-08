Laura Chiatti: smentita in tre mosse la crisi con Marco Bocci

ROMA - Da qualche settimana siti e settimanali di gossip riportavano voci di una possibile crisi tra Laura Chiatti e il marito Marco Bocci. Secondo le notizie più catastrofiche, i due vivrebbero già in appartamenti diversi e il loro matrimonio sarebbe ormai agli sgoccioli.

In silenzio fino a oggi, la Chiatti ha voluto smentire tali indiscrezioni senza però essere esplicita e voler dunque dare soddisfazione a chi quelle voci le aveva messe in giro. Ecco, allora, tre mosse su Instagram per ribadire come il matrimonio con Bocci vada a gonfie vele. L’attrice prima posta una foto con indosso un regalo del marito, accompagnandola con la didascalia «regali azzeccati di Marco Bocci».

Poi “spara” due Instagram stories accompagnate da canzoni d’amore, “Beggin’” nella versione dei Maneskin e “Due Destini” dei Tiromancino, un vero e proprio capolavoro di romanticismo. In tre mosse, dunque, la Chiatti ribadisce che tra lei e il marito va tutto a gonfie vele. Alla faccia dei gufi…