Aurora Ramazzotti: «Uno schifo i fischi alle donne per strada»

MILANO - «Fate schifo!». È un messaggio chiarissimo quello che Aurora Ramazzotti lancia agli uomini che si macchiano di “cat calling”: con questa definizione anglosassone si indicano i fischi o i complimenti di cattivo gusto rivolti per stata alle donne giovane. Apprezzamenti che nella stra-grande parte dei casi non fanno affatto piacere a chi li riceve, Aurora Ramazzotti inclusa.

«Voglio dirvi una cosa seria - ha dichiarato la figlia di Eros e Michelle Hunziker in un video pubblicato su Instagram -. Ci rendiamo conto che nel 2021 succede ancora il fenomeno del Cat Calling? E pure di frequente». La Ramazzotti pubblica la definizione di cat calling e sottolinea come questo comportamento condizioni «molte ragazze che non si sentono più libere di camminare per strada e indossare ciò che vogliono».

Quindi ecco lo sfogo contro gli uomini protagonisti di questo comportamento. «Sono l’unica che ne è vittima costantemente, nonostante io sia una che si veste un po’ da maschiaccio? Appena mi metto una gonna o come in questo caso mi tolgo la giacca sportiva mentre sto correndo perché fa caldo, devo sentire i fischi, i commenti sessisti. Mi fa schifo! Mi fa schifo e se sei una persona che lo fa e stati vedendo questa storia perché ti arriva in qualche modo, sappi che fai schifo!».