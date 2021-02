Da Stefano De Martino una stoccata a Belen

ROMA - Ufficialmente il loro addio s’è svolto in maniera serena e senza strascichi, ma in realtà sembra proprio che Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuino a battibeccare a distanza, lanciandosi frecciatine più o meno espliciti attraverso social network e mezzi di comunicazione. L’ultimo colpo arriva da lui, che ospite della trasmissione tv “Ciao Maschio” ha parlato del suo rapporto con le donne, infilando nel suo discorso, però, una frase che a molti è sembrata come una stoccata all’ex moglie.

«La mia donna ideale deve essere sicuramente tradizionale - ha dichiarato Stefano -. Fra le cose che legano una coppia c’è la condivisione degli ideali. La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel tempo. Essendo io tradizionale, quindi, preferirei una donna estremamente tradizionale». Parole che sembrano un accusa a Belen, che moglie di De Martino lo erano diventata ma che probabilmente non ha accettato quel ruolo “tradizionale” desiderato per lei dall’ex marito.

Al momento Belen non ha replicato alle parole di De Martino, che però hanno sollevato le proteste di molti utenti dei social network. La visione della donna fornita da De Martino, infatti, è sembrata ai più piuttosto maschilista. Un’accusa da cui il ballerino-conduttore ha provato a difendersi preventivamente. «Quando parli oggi alle donne di quel tipo di devozione si passa sempre per essere un po’ sessisti – ha detto De Martino durante l’intervista -. Invece secondo me, prendersi cura dell’altro nella coppia genera un equilibrio amorevole». Equilibrio che - questa la tesi che emerge dalle sue parole -, sarebbe venuto a mancare nel suo matrimonio a causa di Belen.