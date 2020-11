Loredana Lecciso rinuncia al matrimonio con Al Bano

ROMA - Alla fine ha vinto Al Bano. Dopo la separazione da Romina Power il cantante aveva più volte dichiarato di non volersi più sposare e che anche dopo l’incontro con Loredana Lecciso la sua idea a proposito non era cambiata. Nonostante la relazione con la showgirl andasse a gonfie vele, insomma Al Bano non ha mai preso in considerazione l’idea del matrimonio con la Lecciso, che invece - almeno secondo quanto riferito dalla stampa rosa - premeva per convolare a nozze.

Ora, però, anche la bionda Loredana pare aver issato bandiera bianca. Lo ha fatto con una dichiarazione rilasciata durante il programma “Live - Non è la D’Urso”, in cui s’è detta soddisfatta della sua vita attuale con Al Bano. «Al Bano ha detto che noi siamo sposati ‘mentalmente’? Beh sono d’accordo con lui – ha detto la Lecciso - Abbiamo trascorso 20 anni insieme, ormai viviamo nella nostra realtà, con la nostra casa e le nostra famiglia. Al matrimonio ci tenevo, ma quando i bambini erano piccoli. Ora sono cresciuti e con loro anche io».

E questa crescita ha portato Loredana ad essere più sicura di sé e della relazione con Al Bano. «Sono forte delle mie certezze, della mia famiglia e della mia vita con lui. Certo, al tempo mi avrebbe fatto piacere sposarmi, ma oggi le cose stanno in maniera diversa».