Corona e il figlio, siparietto sul web per rispondere alla Moric

MILANO - Ora parlano Carlos e Fabrizio Corona. Il giorno dopo la pubblicazione da parte di Nina Moric dell’audio choc di una telefonata in cui l’ex marito la minacciava e il figlio piangeva dicendo di voler tornare a casa da lei, i due protagonisti della registrazione hanno postato una serie di storie su Instagram per dare la loro versione. Se era logico attendersi una difesa da parte di Corona, quello che sorprende sono le parole di Carlos, 18 anni, che nega di aver mai pensato quanto registrato dalla madre nell’ormai celebre telefonata.

«Farò un'intervista in cui dirò la verità su questa cosa - dice il ragazzo su Instagram -. In quel momento ho detto quelle cose perché non le pensavo, ero circondato da pensieri che non avevano senso perché sono pensieri di male che non esistono. Il male è vuoto, appunto, essendo male, e quindi non c'entra niente di tutto quello che hanno riportato ed è stato pubblicato sui vari siti».

Nei video compare poi anche il padre, che a modo suo smentisce di aver mai picchiato il figlio. «Aspetta, magari pensano che adesso ti picchio, ti do quattro pugni in faccia», dice Corona. «Aiuto, Aiuto», risponde ironicamente il figlio. Poi l’ex fotografo continua: «Innanzitutto sono tuo padre e se ti do due schiaffi, ti do due schiaffi. I comportamenti pusillanimi quali sono?». «Ah boh», la replica di Carlos. Corona poi incalza il 18enne con una serie di domande volte a smontare quanto si poteva capire dall’audio pubblicato dalla Moric. «Ti ho costretto a vivere in questa casa? Stai male in questa casa?», chiede Corona al figlio, che risponde di no. «Spiegherai perché tua madre ha avuto la follia di pubblicare quella cosa?». «Sì, certo», la risposta di Carlos. «In questa casa c'è il male? Stai bene? Sei felice?». «Non c’è il male - dice Carlos - e sì sto bene, sono felice».

Infine la chiusura. «Ok poi spiegherai il motivo di quello che hai detto, ciao str…», la chiosa di Corona. «Ciao papi», il saluto di Carlos. Padre e figlio in perfetta sintonia, dunque. Ma basterà questo siparietto per placare Nina Moric? O la modella ha altro materiale scioccante sull’ex marito da mostrare?