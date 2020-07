Arisa e quel ritocchino: «Tornassi indietro non lo farei»

ROMA - Genuina e senza filtri, Arisa è un’artista che s’è sempre dimostrata molto onesta nei confronti del proprio pubblico. Ne ha dato un’ennesima dimostrazione in un’intervista concessa al settimanale Oggi nella quale ha ammesso di aver fatto ricorso a un intervento estetico per migliorare l’aspetto delle sue labbra. Una scelta, la sua, dettata anche dalla sua passione per il mondo della bellezza - prima della carriera da cantante Arisa ha lavorato anche come estetista - che tuttavia non ripeterebbe.

«Da ex estetista - ha dichiarato la cantante al settimanale - mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti».

Un anno fa questa passione l’ha portata a sottoporsi ad “ritocchino” che però oggi Arisa non rifarebbe: «L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più».

Parole sincere queste della cantante, che ha poi spiegato di ritenere la medicina estetica qualcosa di cui non vergognarsi, a patto che la scelta di ricorrervi sia dettata da una vera e profonda convinzione: «Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace - ha aggiunto Arisa nell’intervista -, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram».