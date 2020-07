Belen dimentica Stefano con Gianmaria Antinolfi

MILANO - Ciao ciao Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha un nuovo compagno. Si chiama Gianmaria Antinolfi, ha 35 anni e fa l’imprenditore: anche lui è napoletano, proprio come il marito dell’argentina. È presto per sapere se la loro è una storia seria, per ora è esplosa la passione, come conferma anche la prima foto di un loro bacio, pubblicata dal settimanale Chi.

I paparazzi del settimanale hanno beccato i due a Capri, dove hanno anche festeggiato il compleanno di Antinolfi in una folle serata trascorsa nel locale dei vip, il celebre “Anema e Core”, dove Belen s’è potuta anche riconciliare con la sua “nemica storica” Nina Moric. Gianmaria era con lei, ma i paparazzi li hanno seguiti nei giorni precedenti fino a beccarli mentre si baciavano nel giardino della villa presa in affitto dall’imprenditore napoletano.

Tra i due ci sarebbe grande sintonia e chissà che la loro relazione non possa presto decollare: questo pare essere stato l’obiettivo iniziale di Mattia Ferrari, ormai miglior amico di Belen e conoscente di Gianmaria, che li avrebbe fatti incontrare facendo da vero e proprio Cupido. La loro storia è solo all’inizio, quella tra Belen e Stefano De Martino sembra invece ormai davvero finita: a seppellirla definitivamente sarà stato un bacio finito in copertina?