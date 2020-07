Prima lui era il marito di lei, ora lei è la moglie di lui

ROMA - Le vie del gossip sono misteriose: era difficile prevedere che Stefano De Martino avrebbe oscurato la moglie Belen Rodriguez e sarebbe diventato il più ricercato dai paparazzi e dai siti scandalistici.

I due vengono descritti sempre più lontani (non solo geograficamente, dato che lui ora sta a Napoli e lei a Milano) e il conduttore, vero protagonista dei rotocalchi estivi, ha dovuto smentire un flirt con Alessia Marcuzzi. A tal proposito lui ha scritto sui social: «Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini...».