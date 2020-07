Maria De Filippi, ipocondria da Covid: «Ho fatto 6 volte il test»

ROMA - In tv appare sempre calma e in totale controllo di tutto quello che le accade intorno, ma anche Maria De Filippi ha vacillato in tempi di coronavirus. Intervistata da Oggi, la signora della tv italiana ha confessato di aver vissuto momenti difficili, temendo per giorni e giorni di buscarsi il Covid-19.

«Confesso che per me non è stata una passeggiata - ha dichiarato al settimanale -. Ho fatto sei test sierologici, messo in atto mille precauzioni, viaggiato con guanti e amuchina… Ma non è stato facile perché per lavoro dovevo vedere continuamente gente ed ero terrorizzata di beccarmi il Covid-19». Fin qui, il comportamento della De Filippi sembra quello di una qualunque donna spaventata da una malattia pericolosa. La presentatrice ammette però di aver sfiorato uno stato d'ipocondria.

«Avevo in borsa il pulsometro e idem sul comodino, così provavo spesso la saturazione per tranquillizzarmi. Ero angosciata», ha dichiarato la De Filippi, che ancora oggi non riesce a rilassarsi quando si parla di coronavirus: «La verità è che non è ancora finita, dobbiamo tutti imparare a convivere con questo virus, dobbiamo abituarci al distanziamento e ragionare in modo diverso».