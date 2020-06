Michelle Hunziker, gaffe tricolore su Instagram

MILANO - In occasione del 2 giugno, la Festa della Repubblica Italiana, Michelle Hunziker ha voluto manifestare il suo grande amore per il Belpaese con un lungo post su Instagram, accompagnato però da una foto che ha sollevato qualche polemica.

Nell’immagine, infatti, Michelle stringe il suo cagnolino e mostra il volto dipinto dal tricolore. Peccato, però, che l’ordine dei colori non sia proprio azzeccato: da sinistra a destra sul volto della Hunziker ci sono il rosso, il bianco e il verde, mentre sulla bandiera italiana la successione è verde-bianco-rosso. Una gaffe che, naturalmente, non è sfuggita ai suoi follower.

«Viva l'Italia ma la bandiera è verde bianca rossa… non so se è per il selfie e con l'effetto specchio spero sia così», scrive un fan cercando di giustificare Michelle.

«Grazie mille, ma il tricolore sul tuo viso è al contrario», aggiunge un altro. Nessun hater, però, fa capolino per criticare la Hunziker. I suoi follower hanno capito le buone intenzioni della conduttrice, chiarissime nella lunga dedica che accompagna la foto.

«Ho una mamma olandese, il papà francese e sono cresciuta in Svizzera parlando il tedesco a scuola - ha scritto Michelle -. Mi hanno insegnato da subito tre lingue in casa e due a scuola, sono stata fortunata! A casa mia però da sempre avevamo la passione della lingua italiana, tant’è vero che mio padre preferiva parlare con me e mio fratello in italiano! Adoravamo la domenica perché mia mamma cucinava italiano e guardavamo RAI 1 tutti riuniti quando c’era Sanremo!».

Ma l’amore per l’Italia è diventato ancor più grande quando la famiglia s’è trasferita in Emilia. «All’improvviso il destino (mia mamma) mi portò in italia… a Trebbo di Reno per la precisione, un piccolo paesello fuori Bologna. Da lì il mio primo vero colpo di fulmine a 16 anni, ma non per un uomo, bensì per questo paese. Mi sono follemente innamorata e giurai di imparare bene questa lingua e la cultura per diventare un giorno a tutti gli effetti italiana! La mia anima e il mio cuore erano già di questo paese da sempre».

Infine la Hunziker si propone come perfetto modello di integrazione. «Sono la dimostrazione che con impegno e dedizione da parte mia, l’integrazione è stata possibile eccome! Sono l’unica svizzera che ha fatto il ‘pieno’ in italia e sono fiera di essere a tutti gli effetti una cittadina italiana. L’Italia la vedo ancora oggi con gli occhi innamorati di una straniera apprezzandone tutte le sue meraviglie, ma il mio cuore e nei sogni ormai parlo da tanti anni l’italiano. Buona Festa della Repubblica amore mio e paese del nostro cuore!! Evviva l’Italia».